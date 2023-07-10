أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" أنه "يتمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يتضمن تعرض اطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة".



وأشارت إلى أنه "تم فتح تحقيق في هذه القضية من قبل مفرزة الجديدة القضائية بناءً لإشارة القضاء المختص".

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وكانت وزارة الصحّة العامة قد أعلنت في بيان أنها تتابع ملابسات الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات، مشيرة إلى أنها "فتحت تحقيقاً في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت الوزارة على أنها "لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم".