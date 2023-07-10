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لبنان

آخر معلومة: لودريان سيزورُ بيروت في هذا التوقيت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-07-2023 | 12:51
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علم "لبنان 24" أن الموفد الرئاسيّ الفرنسي جان إيف لودريان، سيقوم الأسبوع المقبل بجولة تشمل قطر والمملكة العربية السعودية قبل عودته إلى لبنان، وأن موعد وصوله إلى بيروت سيكون في الأسبوع الذي يليه أيّ حوالى 24 تموز وهو سيبقى في لبنان أسبوعاً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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