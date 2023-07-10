آخر معلومة: لودريان سيزورُ بيروت في هذا التوقيت

علم "لبنان 24" أن الموفد الرئاسيّ الفرنسي جان إيف لودريان، سيقوم الأسبوع المقبل بجولة تشمل قطر والمملكة العربية السعودية قبل عودته إلى لبنان، وأن موعد وصوله إلى بيروت سيكون في الأسبوع الذي يليه أيّ حوالى 24 تموز وهو سيبقى في لبنان أسبوعاً.

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