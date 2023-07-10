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لبنان
موفدٌ قطري ينشطُ في بيروت.. هذه مهمّته
Lebanon 24
10-07-2023
|
13:08
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ موفداً قطرياً يتواجد حالياً في بيروت، ويقوم بإستطلاع آراء مختلف الآراء بشأن إمكانية عقد حوار "دوحة 2" بين الأطراف السياسية اللبنانية.
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