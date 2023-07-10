موفدٌ قطري ينشطُ في بيروت.. هذه مهمّته

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ موفداً قطرياً يتواجد حالياً في بيروت، ويقوم بإستطلاع آراء مختلف الآراء بشأن إمكانية عقد حوار "دوحة 2" بين الأطراف السياسية اللبنانية.

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