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لبنان

فيديو "تعنيف الطفل" يغضب نادين نجيم: "حيوانات ما الهم علاقة بالبشر والإنسانية"!

Lebanon 24
10-07-2023 | 13:06
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أبدت الفنانة نادين نجيم غضبها من تعرض طفل للضرب والتعنيف داخل حضانة، بعد انتشار فيديو يكشف كيفية معاملة العاملين في الحضانة للاطفال. 


وغرّدت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "حضانة بمنطقة الجديدة ببيروت "garde rêve" لازم تتسكر بالشمع الاحمر وينحبسوا العاملين فيها لانه طلعوا مع الاسف حيوانات شرسة ما الهم علاقة بالبشر والانسانية! ولازم الاهل ما يسكتوا ابداً عن حق اطفالهم!".
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