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لبنان

عن تعنيف أطفال في إحدى الحضانات.. هذا ما أكده وزير الصحة

Lebanon 24
10-07-2023 | 13:21
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أكد وزير الصحة العامة فراس أبيض أن الوزارة شكلت بسرعة فريقا للتحقيق في قضية تعنيف أطفال في إحدى الحضانات، كاشفا أن الاجراء الاول هو توقف عمل الحضانة المعنية لحين صدور نتائج التحقيقات.

ووعد ابيض في حديث للـLBCI، أنّ الاجراءات ستذهب أبعد من ذلك.
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وأوضح أن المراقبة ليست على المستوى المطلوب أحيانا بسبب الازمة المالية في البلد. 
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