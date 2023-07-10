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لبنان
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
10-07-2023
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 91300 و91600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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