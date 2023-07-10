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لبنان

قائد الجيش عرض الأوضاع مع فرونتسكا واستقبل لازارو

Lebanon 24
10-07-2023 | 13:49
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
 
كذلك، استقبل عون قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرولدو لازارو.
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لبنان

جوزاف عون

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