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لبنان

خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-07-2023 | 14:29
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كشفَت المعلومات أنَّ موظفين في المصارف أجروا اتصالاتٍ بزبائن لهم، اليوم الإثنين، يُعلمونهم خلالها بإستمرار إستقبال طلباتهم على منصّة "صيرفة" خلال اليومين المُقبلين.
وبحسب المصادر، فإنَّ بعض المصارف لم يشهد اليوم حركةً كثيفة للمُستفيدين من "صيرفة"، وقد تبين أن هناك مواعيد حُدّدت مسبقاً لمواطنين ولم يجرِ الإلتزام بها بتاتاً. 
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مصادر مصرفيَّة قالت لـ"لبنان24" إنَّ مصرف لبنان ما زال يُسلّم الدولارات للمصارف التجارية بغية تسيير كافة طلبات "صيرفة" السابقة والتي جرى تقديمها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه ما من إشكاليات تُذكر حالياً رغم المخاوف التي تشير إلى احتمال توقف المنصة قريباً عن العمل.
كذلك، أوضحت المصادر أنَّ أغلب المصارف لم تعمد حالياً إلى إتاحة إمكانية الإستفادة من "صيرفة" أكثر من مرّة شهرياً، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرتبطُ بمصرف لبنان من جهة وبقرارٍ يصدر عن كل مصرفٍ لوحده من جهةٍ ثانية، وأضافت: "الخطوة هذه إن حصلت غير مُلزمة للجميع، والأساس هو أن تكون المنصة مُتاحة لمن يستوفي الشروط المطلوبة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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