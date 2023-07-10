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لبنان

تفاصيل جديدة عن قضية "تعنيف أطفال" في حضانة.. هذه الإجراءات اتُخذت حالياً

Lebanon 24
10-07-2023 | 14:49
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صدر عن القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر، قرارٌ "بمنع حضانة Gardereve من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد تعنيف عدد من الأطفال".
 
وأكد وزير الصحة فراس أبيض أنه يتم في هذه اللحظات إقفال الحضانة بالشمع الأحمر، مشيراً إلى أن "هناك إجراءات سنتابعها لأن الإقفال وحده لا يكفي".
 
وفي حديث لـ"الجديد"، قال أبيض: "فيديو الحضانة كان صادماً لنا جميعاً وتحركنا على عجل بالتعاون مع وزارتي الشؤون الإجتماعية والعدل"، لافتاً إلى أن "من ارتكب هذه الفعل يجب أن يصبح عبرة للجميع".
 
وكان أبيض قد أكد في حديث للـ"ال بي سي" أن "الوزارة شكلت بسرعة فريقا للتحقيق في قضية تعنيف أطفال في إحدى الحضانات، كاشفا أن الاجراء الاول هو توقف عمل الحضانة المعنية لحين صدور نتائج التحقيقات".
 
ووعد أنّ "الاجراءات ستذهب أبعد من ذلك".
 
وكانت وزارة الصحّة العامة قد أعلنت في بيان أنها تتابع ملابسات الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات، مشيرة إلى أنها "فتحت تحقيقاً في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
 
وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت الوزارة على أنها "لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم".
 
ومن جانبها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" أنه "يتمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يتضمن تعرض اطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة".

وأشارت إلى أنه "تم فتح تحقيق في هذه القضية من قبل مفرزة الجديدة القضائية بناءً لإشارة القضاء المختص".
 
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