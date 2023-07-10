تفاصيل جديدة عن قضية "تعنيف أطفال" في حضانة.. هذه الإجراءات اتُخذت حالياً

صدر عن القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر، قرارٌ "بمنع حضانة Gardereve من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد تعنيف عدد من الأطفال".

وأكد وزير الصحة فراس أبيض أنه يتم في هذه اللحظات إقفال الحضانة بالشمع الأحمر، مشيراً إلى أن "هناك إجراءات سنتابعها لأن الإقفال وحده لا يكفي".

وفي حديث لـ"الجديد"، قال أبيض: "فيديو الحضانة كان صادماً لنا جميعاً وتحركنا على عجل بالتعاون مع وزارتي الشؤون الإجتماعية والعدل"، لافتاً إلى أن "من ارتكب هذه الفعل يجب أن يصبح عبرة للجميع".

وكان أبيض قد أكد في حديث للـ"ال بي سي" أن "الوزارة شكلت بسرعة فريقا للتحقيق في قضية تعنيف أطفال في إحدى الحضانات، كاشفا أن الاجراء الاول هو توقف عمل الحضانة المعنية لحين صدور نتائج التحقيقات".