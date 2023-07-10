ترقّبوا.. ماذا سيجري يوم الخميس في مصرف لبنان؟

أفادت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، بأنَّ نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة سيتقدّمون بإستقالاتهم يوم الخميس المقبل.

وبحسب القناة، فإنَّ ما سيحصل قد يدفع بوزير المالية يوسف خليل لتكليف النواب الأربعة بتسيير شؤون البنك المركزي تداركاً للفراغ.