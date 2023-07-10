Advertisement

لبنان

ترقّبوا.. ماذا سيجري يوم الخميس في مصرف لبنان؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1086172-638246266822912306.jpg
Doc-P-1086172-638246266822912306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، بأنَّ نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة سيتقدّمون بإستقالاتهم يوم الخميس المقبل.
وبحسب القناة، فإنَّ ما سيحصل قد يدفع بوزير المالية يوسف خليل لتكليف النواب الأربعة بتسيير شؤون البنك المركزي تداركاً للفراغ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
lebanon 24
11/07/2023 03:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ميقاتي: لا تمديد لولاية سلامة والأهم هو عدم حدوث فراغ في مصرف لبنان
lebanon 24
11/07/2023 03:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
lebanon 24
11/07/2023 03:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله لـ"الجديد": بالنسبة لنا نؤكّد اننا ضد الشغور بحاكمية مصرف لبنان وهناك اجماع على تعيين حاكم جديد ويجب الاستمرار بعمل المؤسسات
lebanon 24
11/07/2023 03:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مصرف لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2023-07-10
17:30 | 2023-07-10
17:09 | 2023-07-10
16:57 | 2023-07-10
16:54 | 2023-07-10
16:31 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website