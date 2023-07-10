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لبنان

شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!

Lebanon 24
10-07-2023 | 16:08
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ما زالت قضيَّة تعنيف عددٍ من الأطفال في حضانة بمنطقة الجديدة تتفاعلُ بشدَّة وسط تحرّك رسميّ لمتابعتها، سواء من قبل الأجهزة القضائية والأمنية أو وزارة الصحَّة العامة.
 
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وحالياً، فإنَّ حضانة "Gardereve" باتت مُقفلة بالشمع الأحمر، فيما التحقيقات مستمرّة مع القيمين عليها ومع المتورطين بحادثة التعنيف التي هزَّت الرأي العام اللبناني طيلة الساعات الماضية.
 
وفي تصريحٍ لها، قالت والدة طفلة تعرّضت للتعنيف في الحضانة عبر قناة "الجديد" إنّ "ابنتها تبلغُ من العمر 11 شهراً وهي تواجه حالات هستيرية أثناء نومها"، وأضافت: "إبنتي تبكي بشكلٍ مفاجئ ولم أعي ما السبب في السابق.. نعم، إنّ طفلتي اليوم باتت بحاجة إلى علاجٍ نفسيّ بعد التعنيف الذي تعرَّضت له". 
 
 
 
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