تفاصيل الإشتباكات.. بيانٌ من الجيش يسردُ ما جرى في الشراونة

أعلنت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 10 / 7 /2023 دهمت دورية من مديرية المخابرات في حي الشراونة – بعلبك، أماكن تواجد عدد من المطلوبين بتجارة المخدرات والمتهمين بخطف أحد المواطنين السعوديين الذي تم تحريره بتاريخ سابق، وأثناء تنفيذ عملية الدهم تعرضت الدورية إلى إطلاق نار فردت بالمثل ما أدى إلى إصابة إثنين من المطلوبين وتوقيف أحدهم، وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة".

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وتابع البيان: "تزامنًا نفذت قوة من الجيش مداهمات في الحي المذكور، وضبطت سيارة بداخلها 5 بنادق حربية نوع كلاشنكوف وقاذف أر بي جي ورمانة يدوية، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".