حلّ لأزمة المياه الخانقة في الشوق وعاليه.. "الإشتراكي" يعلن الخطوات

أصدر "الحزب التقدمي الاشتراكي" بياناً، اليوم الإثنين، جاء فيه:

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"بناء لتكليف رئيس الحزب ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، النائب هادي أبو الحسن، وبعد متابعة دامت أشهرا عدة، بدءاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، وبعد زيارة قام بها أبو الحسن الى المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، في حضور رئيس دائرتي التوزيع والمحطات في جبل لبنان الجنوبي يونس الجرماني، تم الإتفاق على تمديد خط خدمات كهربائي ليغذي آبار المياه ومحطات الصرف الصحي من بيت الدين وحتى نبع الصفا، ما يسهم في حل أزمة المياه الخانقة للمنطقة في أقضية الشوف وعاليه وبعض قرى المتن الأعلى وبلداته".وأضاف: "وبناء عليه قامت المؤسسة بإعداد المراسلات الازمة لهذه الغاية حيث تمت المتابعة مع المؤسسة وبدأ العمل بهذا المشروع الذي سيبصر النور قريباً بتمويل من الهيئات المانحة. وكذلك سيتم حصر وتأهيل نبع القاع الذي يغذي بعض بلدات الشوف وإقليم الخروب، ومن المفترض بأن يؤدي هذا المشروع الى رفع ساعات التغذية الكهربائية للأبار ما يزيد من رفع مستوى ضخ المياه الى الحد الاقصى الممكن ويعالج أزمة المياه لأكثر من 65 بلدة ضمن نطاق جبل لبنان الجنوبي".