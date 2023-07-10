استقرار أسعار الذهب.. كيف أصبحت؟

Advertisement

وكشف تقرير الوظائف، الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في حزيران.وبحسب التقارير، فإن رفع أسعار الفائدة يُقوّض جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1925.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:49 بتوقيت غرينيتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأونصة عند التسوية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1241.41 دولار للأونصة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 1190.65 دولار.وتراجع المعدن منذ بداية العام نحو 31 بالمئة في ظل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية مما يهدد الطلب عليه لدخوله في صناعة السيارات.وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين اثنين بالمئة إلى 926.55 دولار للأونصة.