Advertisement

لبنان

استقرار أسعار الذهب.. كيف أصبحت؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1086188-638246307078311960.jpg
Doc-P-1086188-638246307078311960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت أسعار الذهب، الاثنين، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية، التي يمكن أن تؤثر على موقف السياسات لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى ما دون مستوى 1200 دولار للأونصة، للمرة الأولى منذ كانون الأول 2018.
Advertisement

وكشف تقرير الوظائف، الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في حزيران.

وبحسب التقارير، فإن رفع أسعار الفائدة يُقوّض جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

تحركات الأسعار

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1925.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:49 بتوقيت غرينيتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأونصة عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1241.41 دولار للأونصة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 1190.65 دولار.

وتراجع المعدن منذ بداية العام نحو 31 بالمئة في ظل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية مما يهدد الطلب عليه لدخوله في صناعة السيارات.

وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين اثنين بالمئة إلى 926.55 دولار للأونصة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2023-07-10
17:30 | 2023-07-10
17:09 | 2023-07-10
16:57 | 2023-07-10
16:54 | 2023-07-10
16:31 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website