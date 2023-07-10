وضع مؤسسة على طاولة الاهتمام العربي والدولي

بات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement