Advertisement

لبنان

وضع مؤسسة على طاولة الاهتمام العربي والدولي

Lebanon 24
10-07-2023 | 17:09
A-
A+
Doc-P-1086189-638246313904145110.jpg
Doc-P-1086189-638246313904145110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح
lebanon 24
11/07/2023 03:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: من مسؤوليتنا ومن هذا الواقع الذي يفرض من قبل فريق يصر على فرض مرشحه للرئاسة أو الفراغ مستعملا كعادته سياسة التهديد والوعيد والفرض على كل اللبنانيين إرادته منفردًا
lebanon 24
11/07/2023 03:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق لـmtv: همّنا التعامل مع حزب الله كشركاء في السياسة وزمن الفرض انتهى والدور العسكري لإيران في المنطقة الى تراجع والمطلوب انتخاب رئيس اصلاحي للبنان اذا أردنا استثمارات عربية
lebanon 24
11/07/2023 03:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: نريد صيغة توافقية محلية خارج سياسة التعطيل ونعمل على أن يكون جهاد أزعور مرشح توافق وليس تحدّ واجتماع كتلة "اللقاء الديمقراطي" الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان
lebanon 24
11/07/2023 03:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2023-07-10
17:30 | 2023-07-10
16:57 | 2023-07-10
16:54 | 2023-07-10
16:31 | 2023-07-10
16:16 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website