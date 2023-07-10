رهانات متجدّدة

تجدّدت رهانات جهات نافذة في حزب فاعل على إمكان التوصل إلى اتفاق مع حليف اهتزت العلاقة معه مؤخراً بشأن المسار الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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