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لبنان

تعميم معدّل وممانعة

Lebanon 24
10-07-2023 | 17:47
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لم تبدأ المصارف بعد العمل بتعميم مصرف لبنان المعدّل (158)، لأسباب تبدو إدارية، لكن قد تخفي خلفها ممانعة من عدد من المصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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