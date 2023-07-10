تعميم معدّل وممانعة

لم تبدأ المصارف بعد العمل بتعميم مصرف لبنان المعدّل (158)، لأسباب تبدو إدارية، لكن قد تخفي خلفها ممانعة من عدد من المصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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