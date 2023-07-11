عائلته تحاول التواصل معه.. مواطن خرج من منزله ولم يعد

أفادت عائلة المدعو "ديغول سليم سمعان"، انه خرج من منزله في بلدة مجدليا-قضاء زغرتا، قرابة الساعة السادسة من بعد ظهر الأمس، وحتى الساعة لم يتمكن اي أحد من أفراد العائلة من التواصل معه.

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