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لبنان

عائلته تحاول التواصل معه.. مواطن خرج من منزله ولم يعد

Lebanon 24
11-07-2023 | 01:17
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أفادت عائلة المدعو "ديغول سليم سمعان"، انه خرج من منزله في بلدة مجدليا-قضاء زغرتا، قرابة الساعة السادسة من بعد ظهر الأمس، وحتى الساعة لم يتمكن اي أحد من أفراد العائلة من التواصل معه.
 
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