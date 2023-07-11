هجوم اعلامي متجدد على فرنجية

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توقعت مصادر مطلعة حصول تصعيد جدي من قبل "التيار الوطني الحر" ضد ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في خلال الايام المقبلة وتحديدا على الصعيد الاعلامي.وتقول المصادر "إن "التيار" يريد قطع الطريق بشكل فعلي على اي خرق قد يحدثه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته المقبلة الى بيروت، والتي ستكون، وفق معلومات" لبنان 24" في الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، لكون لودريان سيزور الاسبوع المقبل قطر والمملكة العربية السعودية.وترى المصادر" أن الهجوم الاعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سيشمل "حزب الله" في عملية إلتفاف واضحة على فكرة الحوار التي قد تُطرح وتحرج رئيس التيار جبران باسيل".