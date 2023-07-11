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لبنان

حملة مستمرة على نائب حزبي ومطالبات بفصله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2023 | 01:45
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تتعرض قيادة حزبية منذ أيامٍ قليلة لضغوط من المحازبين والمناصرين التقليديين الذين عاصروا مرحلة الحزب في الثمانينيات على خلفية تصريحات أحد نواب الحزب والتي إتهمت المناصرين القدامى بالرجعية وعدم الإنفتاح على التطور والعولمة والمدنية والحداثة.
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وعلو رغم الايضاحات التي قدمها النائب المذكور بشأن المقصد الحقيقي لكلامه، الا ان المناصرين استمروا في المطالبة بفصل هذا النائب كلياً من الحزب ومن"التكتل النيابي" معتبرين انه لا ينتمي الى صفوف الحزب تاريخياً .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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