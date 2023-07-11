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لبنان

آليات قوى الامن معطلة: هذا ما يجري في المخافر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2023 | 02:15
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تزداد الصعوبات المالية خصوصاً لدى بعض الأجهزة الأمنية من جراء إستمرار الأزمة الإقتصادية، حيث كشف مصدر إداري في قوى الأمن الداخلي،أن  حوالى  65 في المئة  من الاليات التابعة لقوى الأمن الداخلي والموجودة في المفارز والمخافر،معطلة كلياً ولا تصلح للسير منذ أشهر ، ولا إمكانية لإصلاحها في المرآب المركزي بسبب الضغط الكبير عليه،  حيث أن طلبات الصيانة للسيارات تبقى حوالى سنة من دون البت بها لعدة أسباب، ابرزها مالي.
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وقال المصدر" ان  عددا من الضباط يعتمد على المبادرات الفردية المناطقية من أجل إصلاح هذه الآليات لتسيير المخافر التي تصل فيها الأمور أحياناً الى "صفر آلية" صالحة للسير.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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