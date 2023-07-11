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لبنان

أسعار المحروقات... إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
11-07-2023 | 02:10
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صدر جدول أسعار المحروقات، وباتت على الشكل التالي:
- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 1625.000 (-1000)
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 1666.000 (000)
- المازوت:  1419.000 (+1000)
- الغاز:   767.000 (+5000)
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