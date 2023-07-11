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مع تصاعد وتيرة الحديث عن مشاريع "الفيديرالية" التي يطرحها عدد من الجهات، عُلم أن هذه المجموعات تسعى في ما بينها الى التوحّد حول مشروع يحتوي على القواسم المشتركة لمختلف المشاريع على أن تكون الخطوة المقبلة القيام بجولات على المناطق لشرحه ولتعريف المواطنين عليه.وأشار مصدر معني الى أنه يمكن أن تكون هناك عريضة جوالة بشأن مشروع "الفيديرالية" ليتم التوقيع عليها كإستفتاء.