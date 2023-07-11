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لبنان

حالياً.. هذا ما يجري داخل مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2023 | 03:15
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كشفت المعلومات أنّ مختلف موظفي مصرف لبنان باتوا يلتزمون الصمت إزاء أيّ أمر يتعلق بأوضاعهم في حال حلّ الشغور ضمن الحاكمية بعد إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة يوم 31 تمّوز الجاري.
وبحسب المصادر، فإنَّه حينما يُسأل الموظفون عن الأوضاع داخل المصرف، يجيبون: "ما منعرف شي وأصلاً كل قسم لحال، ولكن الأمور ماشية عادي بالوقت الراهن".
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كذلك، أشارت المصادر إلى أنَّ أغلب الموظفين ما زالوا يأتون إلى مكاتبهم كالمُعتاد فيما لم تشهد دوامات العمل أي تبديلاتٍ أو تغييرات، وأضافت: "المؤسسة مستمرّة على حالها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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