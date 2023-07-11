تناولت مادة سامة... شابة سورية تفارق الحياة في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشابة السورية ( من سكان بلدة البقيعة- وادي خالد) "ع.م.ع"، وذلك بعد تناولها مادة سامة.

يذكر ان "ع.م.ع" وبعد تناولها المادة السامة، تم تقلها الى مستشفى "راهبات السلام" في القبيات حيث فارقت الحياة.