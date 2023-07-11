Advertisement

لبنان

تناولت مادة سامة... شابة سورية تفارق الحياة في عكار

Lebanon 24
11-07-2023 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1086286-638246646881587837.jpg
Doc-P-1086286-638246646881587837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشابة السورية ( من سكان بلدة البقيعة- وادي خالد) "ع.م.ع"، وذلك بعد تناولها مادة سامة.
 
يذكر ان "ع.م.ع" وبعد تناولها المادة السامة، تم تقلها الى مستشفى "راهبات السلام" في القبيات حيث فارقت الحياة. 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يقوم بجولة رعوية في بلدة القبيات-عكار
lebanon 24
11/07/2023 11:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق حرف السنّ في عكار العتيقة.. أشد الحرائق تدميراً بعد حريق القبيات 2021!
lebanon 24
11/07/2023 11:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في احدى مناطق عكار
lebanon 24
11/07/2023 11:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قاتل مأجور في قبضة شعبة المعلومات.. نفذ جريمته في عين عنوب وأوقف في عكار
lebanon 24
11/07/2023 11:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24

القبيات

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2023-07-11
04:00 | 2023-07-11
03:55 | 2023-07-11
03:45 | 2023-07-11
03:36 | 2023-07-11
03:29 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website