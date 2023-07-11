مصلحة تسجيل السيارات تقفل بوجه المواطنين.. والسبب؟

كتبت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات عبر حسابها على "تويتر": "نعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة وأقسامها كافة بسبب توقف شركة Inkript المتعهدة بتشغيل نظام المعلوماتية عن العمل، و يقتصر العمل على استقبال المركبات لإجراء الكشف عليها وتصديق المعاملات فقط دون استكمال اجراءات التسجيل. سيتم الاعلان لاحقا عن أي جديد".

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