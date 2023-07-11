بعد حادثة الحضانة في المتن الشمالي.. هذا ما كشفه وزير الصحة

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قال وزير الصحة فراس أبيض إنّ "فرق من الوزارة يقوم بجولات رقابية على الحضانات اليوم، عقب الحادثة التي حصلت أمس في منطقة المتن الشمالي، وأضاف: "صدمتني المعلمة التي صورت الفيديو أكثر من التي عنفت الأطفال."وأكّد ابيض في حديث عبر "الحدث" ان الوزارة تواصلت مع أهل الأطفال المعنفين، وسيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة التي أقفلناها للفحص الطبي، كما تم تحويل جميع العاملين فيها إلى القضاء، كاشفاً عن زيارات مفاجئة ستقوم بها الوزراة الى الحضانات للكشف على سير العمل.واعلن عن دعوته لاجتماع طارئ للجنة حماية الأحداث بعد فيديو التعنيف.