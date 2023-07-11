نصار: لتأسيس اتحاد لرياضة البادل المنتشرة في لبنان

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إفتتح "المجمع الرياضي السياحي" في الفنار بدعوة من اللجنة الإدارية لمجمع جورج سلامة الرياضي والسياحي برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار في حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والروحية والرياضية والثقافية وحشد من أبناء المنطقة ومحبّي الرياضة والمهتمين.عبّر رئيس بلدية الفنار السابق جورج سلامه عن سعادته بحضور الوزير "الذي لم يتردد للحظة لتأكيد رعايته وحضوره لافتتاح مجمع جورج سلامة الرياضي السياحي الذي عملنا مع المحبين والاصدقاء على تأسيسه دون تكبيد بلدية الفنار فلسا واحدا".أضاف: "اليوم يمكننا الشعور بالفخر لان منطقة الفنار في عهدنا أصبحت تجذب كل فئات المجتمع بعدما عملنا على توسيع طرقاتها وشق طرقات اخرى، الى المساهمة في اي مشروع يخدم المصلحة العامة وآخرها مشروع الملاعب الرياضية، وذلك بعد تعاون مثمر مع الكابتن الخلوق جان عبدالنور الذي يعمل مع فريق عمل محترف على تطوير الرياضة في البلدة وفي لبنان عموما".من جهته قال الوزير نصار: "أنا مسرور جدا بحضوري الى الفنار، هذه البلدة اللبنانية التي نشهد معها اليوم على افتتاح هذا المجمع الرياضي السياحي الذي يشكل واجهة حضارية نفتخر بها. لفتني جدا العمل الاحترافي الذي يميز المشروع من خلال ملاعب لكرة السلة والقدم وبادل، اضافة الى مدينة العاب وحدائق خضراء رائعة".أضاف: "نشد على أيدي كل من ساهم في هذا المشروع وعلى رأسهم السيد جورج سلامة ونجله الصديق ميشال سلامة، الى قائد منتخب لبنان لكرة السلة الخلوق جان عبدالنور".وختم: "نحن معهم وفق كل الإمكانات المتاحة لدعمهم"، داعيا الى"تأسيس اتحاد لرياضة البادل، التي تشهد انتشارا واسعا لدى اللبنانيين عامة".