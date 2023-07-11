في طرابلس... صعقة كهربائية تنهي حياة مواطن

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "م.س" بعد تعرضه لصعقة كهربائية في طرابلس.

وفي التفاصيل، أثناء قيام "م.س" بنزع "كابل" كهربائيّ عن باب متجره في سوق "العطارين"، تعرّض للصعقة الكهربائية وفارق الحياة.

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وتم نقل الجثة الى أحد مستشفيات المدينة.