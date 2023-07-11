Advertisement

لبنان

في طرابلس... صعقة كهربائية تنهي حياة مواطن

Lebanon 24
11-07-2023 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1086331-638246710516449707.jpg
Doc-P-1086331-638246710516449707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "م.س" بعد تعرضه لصعقة كهربائية في طرابلس.
 
وفي التفاصيل، أثناء قيام "م.س" بنزع "كابل" كهربائيّ عن باب متجره في سوق "العطارين"، تعرّض للصعقة الكهربائية وفارق الحياة.
Advertisement
 
وتم نقل الجثة الى أحد مستشفيات المدينة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مأساة في طرابلس.. "صعقة كهربائية" تقتلُ مواطناً!
lebanon 24
11/07/2023 14:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توترٌ وقنابل تنفجر في طرابلس.. تفاصيل تسردُ ما حدث ليلاً!
lebanon 24
11/07/2023 14:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. ضرب والدته وهدد شقيقه لهذا السبب
lebanon 24
11/07/2023 14:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإشكال في سوق الذهب.. عمليات دهم وتوقيفات في طرابلس
lebanon 24
11/07/2023 14:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24

صعقة كهربائية

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-11
04:00 | 2023-07-11
03:15 | 2023-07-11
06:42 | 2023-07-11
06:27 | 2023-07-11
06:24 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website