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لبنان
ارتفاع ملموس في درجات الحرارة... وتحذير من الحرائق!
Lebanon 24
11-07-2023
|
04:45
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، مشمسا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
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وجاء في النشرة الاتي :
- الحال العامة: يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصةفي جنوب البلاد وفي داخله حيث تلامس الـ40 درجة يومالجمعة و يكون تأثيرها موسمي و معتاد في المناطق الساحلية. لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل ، مع انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأمكان الحرجية.
الأربعاء: مشمس مع ارتفاع اضافي و ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
الخميس: مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة و استمرار خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال40 درجة في المناطق الداخلية مع ارتفاع نسبة الرطوبة ، مما يزيد الشعور بالحر واستمرار خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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