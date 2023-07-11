معالجة مشكلة النفايات وبقايا الذبحيات... هذا ما جرى بحثه خلال اجتماع في مكتب محافظ بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، بـ"عقد اجتماع في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود لمعالجة مشكلة النفايات وبقايا الذبحيات التي تنقل من خارج نطاق مدينة بيروت و ترمى من قبل مجهولين في منطقة أرض جلول ومحيطها تحت جنح الظلام، مما تُسبب انتشاراً كبيراً للأوبئة وتكاثر القوارض والحشرات بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة منها.وبعد التباحث بالأمور المرتبطة بالمشكلة الآنفة الذكر ومحاولة إيجاد الحلول المطلوبة والسريعة لها، تم الاتفاق على ما يلي :1 - إصدار تعميم مشترك يُمنع فيه ذبح المواشي في اماكن بيع اللحوم .2 - تسيير دوريات مشتركة من فوج حرس مدينة بيروت وشرطة بلدية الغبيري والمراقبين الصحيين في كلتا البلديتين مهمتها حجز الدراجات الآلية (التوك توك) والعربات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين من اصحاب الملاحم وتسليم المضبوطات الى شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي و بلدية الغبيري.3 - منع دخول سيارات نقل النفايات وبقايا اللحوم أو الدراجات الآلية ( التوك توك ) والعربات من داخل منطقة الغبيري ومخيم الاونروا إلى مكبيّ أرض جلول وما يعرف بمكب الأستديو في نطاق مدينة بيروت .4 – إبقاء التواصل على مدار الساعة مع المعنيين لمتابعة وتطبيق البنود أعلاه"