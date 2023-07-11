الأبيض يعقد اجتماعاً لمتابعة تداعيات حادثة الحضانة

Advertisement

يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض عند الأولى والنصف من بعد الظهر، اجتماعا مع لجنة الأحداث في الوزارة، في قاعة الاجتماعات في وزارة الصحة العامة، لتحديد الإجراءات الواجب فرضها والعمل بها لمنع تكرار الإساءة لمن وجبت حمايتهم ورعايتهم.يأتي ذلك تبعا لما كشفته حادثة حضانة تعنيف الأطفال من معاملة سيئة وغياب للمسؤولية والأمانة، وسيكون للوزير الأبيض موقف إثر الاجتماع.