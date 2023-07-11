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لبنان

الأبيض يعقد اجتماعاً لمتابعة تداعيات حادثة الحضانة

Lebanon 24
11-07-2023 | 04:52
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يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض عند الأولى والنصف من بعد الظهر، اجتماعا مع لجنة الأحداث في الوزارة، في قاعة الاجتماعات في وزارة الصحة العامة، لتحديد الإجراءات الواجب فرضها والعمل بها لمنع تكرار الإساءة لمن وجبت حمايتهم ورعايتهم.
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يأتي ذلك تبعا لما كشفته حادثة حضانة تعنيف الأطفال من معاملة سيئة وغياب للمسؤولية والأمانة، وسيكون للوزير الأبيض موقف إثر الاجتماع.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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