المكاري ذكّر بضرورة عدم اظهار وجوه ضحايا العنف

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صدر بيان تذكيري عن المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، تمنّى فيه على وسائل الإعلام اللبنانية والإعلاميين العاملين فيها، "ممارسة رقابة ذاتية لناحية عدم إظهار وجوه ضحايا العنف أو القتل، وذلك حفاظاً على خصوصيتهم وحرصاً على مشاعر ذويهم".