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لبنان

الحرارة ستُلامس الـ40 درجة... بيان تحذيريّ للمواطنين هذه تفاصيله

Lebanon 24
11-07-2023 | 05:09
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

أفادت مصلحة الارصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني عن تعرّض كافة المناطق اللبنانية لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية  مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وجنوب البلاد بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل نهار الجمعة.
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بناءً عليه، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات.
وتذكر المديرية العامة المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارىء إضافة إلى أمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb
 
 
 
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