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لبنان

خطر امام المواطنين بسبب الحرارة.. وتطبيق الكتروني يرسل التحذيرات

Lebanon 24
11-07-2023 | 05:23
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حذرت وزارة البيئة من "ارتفاع مؤشر خطر الحرائق خلال الأيام المقبلة، وعلى وجه الخصوص اعتبارًا من يوم الخميس وفي أغلبية المناطق اللبنانية"، لافتة "الجميع إلى أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والتعامل بحذر تام مع أي مصدر للنار وعدم اشعال النيران في الاماكن الحرجية لأي سبب".
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وقالت في بيان: "تشير توقعات مرصد الحرائق في جامعة البلمند إلى تعرض بعض المناطق ذات الغطاء النباتي وخاصة في عكار، المنية-الضنية والبترون وبعبدا-المتن، والشوف-جزين وبنت جبيل-النبطية بالإضافة إلى المناطق الداخلية في البقاع  إلى ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق خلال الأيام المقبلة. ونظرًا لخطورة هذا الوضع، فإن من الضروري أن تتخذ البلديات ومراكز الاحراج وإدارات المحميات الطبيعية جميع التدابير الوقائية لحماية الناس والغابات.

نطلب من الجميع أن يكونوا يقظين والتعامل بالمسؤولية الكبيرة تجاه البيئة والسلامة العامة، والتبليغ الفوري عن أي دخان يتصاعد من الغابات أو المناطق القريبة منها عبر الاتصال بالبلدية او الدفاع المدني او فرق المستجيب الاول في المناطق. 

نذكر الجميع بأن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بالتدابير الوقائية يلعب دورًا حاسمًا في حماية الحياة البشرية والحفاظ على الثروة الحيوية للغابات. دعونا نعمل معًا من أجل تقليل خطر الحرائق والحفاظ على بيئتنا الجميلة.

شكرًا لتعاونكم والتزامكم، ولنتأكد جميعًا من سلامة المجتمع والبيئة".

تطبيق 

وختمت: "يمكن للجميع تنزيل تطبيق Fire Patrol (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.lrifpusaid)) ووضع خاصية ال notification والذي يرسل تحذيرات دورية عن خطر حرائق الغابات في مناطق تواجدكم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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