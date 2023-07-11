فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشاب "د.س"، وهو مصاب بطلق ناريّ، وإلى جانبه بندقية صيد داخل احدى الاراضي في منطقة مجدليا قضاء زغرتا.

وبحسب ما أفادت المصادر، فإنّ "د.س" يُعاني من مشاكل صحيّة.

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والجدير بالذكر أنّ مواقع التواصل تداولت صورة للشاب، وأشارت إلى أنّه خرج يوم أمس من منزله ولم يعد، وفُقد الإتّصال به.

إلى ذلك، صدر بيان عن عائلة الشاب جاء فيه:

"ان عائلة الفقيد يدعون وسائل الاعلام عدم استباق التحقيقات وبالتالي احترام حرمة الموت وعدم تداول اي صورة له بعد وفاته على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء بالصلاة لراحة نفس الفقيد مع احتفاظ العائلة بحق الملاحقة القانونية لكل من ينشر الصور".