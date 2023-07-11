Advertisement

لبنان

نتائج الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة البكالوريا الفنية الثالثة في هذا الموعد

Lebanon 24
11-07-2023 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1086373-638246777026535645.jpg
Doc-P-1086373-638246777026535645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، بأن اعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادة البكالوريا الفنية  كافّة قد انتهت، وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 تموز 2023 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر. 
Advertisement
يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-11
04:00 | 2023-07-11
03:15 | 2023-07-11
06:42 | 2023-07-11
06:27 | 2023-07-11
06:24 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website