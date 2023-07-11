نتائج الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة البكالوريا الفنية الثالثة في هذا الموعد

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اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، بأن اعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادة البكالوريا الفنية كافّة قد انتهت، وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 تموز 2023 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: Results.vte.gov.lbResults.vte-gov.com