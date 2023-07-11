كركي : المعاملات في الصندوق مجانية من دون أية رسوم

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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه على "ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها.وحيث أن التفتيش الاداري لم يتمكن من تأكيد مثل هذه الأخبار كون الاتهامات بقيت ضمن اطار العموميات من دون تحديد أسماء المستخدمين أو إعطاء أية أدلة مادية ملموسة تساعد في التحقيقات، لذلك، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 1232 بتاريخ 11/7/2023، قضى بوجبه التأكيد على أن جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية من دون أية رسوم، متمنيا على جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية.وتمنى كركي على "جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أية معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع انجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01، أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb .