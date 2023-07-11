Advertisement

لبنان

كركي : المعاملات في الصندوق مجانية من دون أية رسوم

Lebanon 24
11-07-2023 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1086377-638246785082474384.jpg
Doc-P-1086377-638246785082474384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه على "ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها.  
Advertisement
وحيث أن التفتيش الاداري لم يتمكن من تأكيد مثل هذه الأخبار كون الاتهامات بقيت ضمن اطار العموميات من دون تحديد أسماء المستخدمين أو إعطاء أية أدلة مادية ملموسة تساعد في التحقيقات، لذلك، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 1232 بتاريخ 11/7/2023، قضى بوجبه التأكيد على أن جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية من دون أية رسوم، متمنيا على جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية.
 
وتمنى كركي على "جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أية معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع انجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01،  أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb .
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-11
04:00 | 2023-07-11
03:15 | 2023-07-11
06:42 | 2023-07-11
06:27 | 2023-07-11
06:15 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website