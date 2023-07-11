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لبنان

جرحى في حادث سير مروّع على أتوستراد كفرحزير - أميون (صور)

Lebanon 24
11-07-2023 | 06:27
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وقع حادث سير مروّع على أتوستراد كفرحزير - اميون، أدى إلى سقوط 3 جرحى، نُقلوا إلى مستشفى الكورة، وحالتهم مستقرة.
 
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