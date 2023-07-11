نشاطات متعددة لنقابة "مصممي الغرافيك"

برعاية وزير العمل مصطفى بيرم اقامت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان محاضرة حول الذكاء الاصطناعي تحت عنوان «مقابلات العمل من خلال الذكاء الاصطناعي» وتشمل محاور عديدة تتعلق بكيفية تنظيم هذه المقابلات، من ناحية التوظيف او كيفية اجتياز مقابلة شخصية والمقابلات التجريبية عبر الذكاء الاصطناعي، حضرها رئيس النقابة باتريك ناكوزي وعدد كبير من أعضاء النقابة ، ونقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري، واعضاء من مجلس النقابة، وطلاب الجامعات ومهتمين.

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ادار المحاضرة المدرب الدولي في الذكاء الاصطناعي شادي ذبيان، تحدث خلالها عن طريقة وكيفية عمل الذكاء الاصطناعي وهو الثورة الجديدة في عالم التكنولوجيا وفي مختلف المجالات والاصعدة.