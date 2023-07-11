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لبنان
دريان اطلع من "لجنة فض النزاع العقاري بين فنيدق وعكار العتيقة" على المستجدات: على القضاء حسم ملكية العقارات المتنازَع عليها
Lebanon 24
11-07-2023
|
07:09
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط، وفدا من "لجنة فض النزاع العقاري بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة" برئاسة محمد سليمان.
وشرح الوفد للمفتي دريان، آخر الاتصالات واللقاءات التي جرت مع فاعليات البلدتين وضرورة فض النزاع عن طريق القضاء، بحيث يحافظ على مصالح البلدتين المتجاورتين.
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وأكد المفتي دريان حرصه على "وضع حد نهائي لهذا الخلاف المزمن، وعلى القضاء المختص أن يبذل جهدًا كبيرًا لحسم ملكية العقارات المتنازَع عليها، وأنَّ أبناء البلديتين هم مكان حرص دار الفتوى وعنايتها، وستبذل كل الجهود الممكنة بالاتصال مع القوى الأمنية والقضائية في سبيل هذا الأمر".
بعد اللقاء قال النائب سليمان باسم الوفد: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وبعودته من الحج بسلامة، وتمنينا له دوام الصحة والعافية. وهذه الدار هي دار جامعة، دار الاعتدال، دار الوطنية، ومقصد الجميع. وتداولنا مع سماحته في أجواء اللجنة المتابعة لموضوع الخلاف بين بلدتين عزيزتين على قلوبنا، بلدة فنيدق وعكار العتيقة، وما قمنا به خلال هذه الفترة. وأكدنا لسماحته على إنصاف الأمور ووضع الطريق الصحيح، ودرء أي فتنة قد تحصل لأن غلاوة الدم أهمّ من كل شيء. ونحن نشكر القيادات العسكرية والأمنية، والدور الذي قامت به قوى الأمن الداخلي، من كشف ملابسات هذه الحادثة ودرء هذه الفتنة. لذلك نحن من هذه الدار نؤكد ونشدد على دور القضاء الذي يجب أن يأخذ قراره، ويتحمل مسؤوليته، ويضع الأمور في نصابها لتستقيم كما يجب، لأنَّ السلم الأهلي اليوم والتعايش هما ضرورة في هذا البلد، ونحن وسماحته مصرون على متابعة هذا الموضوع للنهاية، كما أنَّ سماحته حريص على وضع كل الخلافات في هذا البلد جانبًا".
المشنوق
والتقى المفتي دريان الوزير السابق نهاد المشنوق وبحث معه في أولوية المرحلة التي يمر بها لبنان في تكوين الدولة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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