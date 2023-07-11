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لبنان

اجراءات مشددة منها منع تجول النازحين السوريين مع بداية عاشوراء.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-07-2023 | 08:11
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 ترأس محافظ النبطية حسن فقيه اجتماع مجلس الامن الفرعي في النبطية والجنوب وخصص للبحث في التدابير الأمنية في مدينة النبطية لمناسبة ذكرى عاشوراء.

حضر الاجتماع المدعية العامة في النبطية  القاضية غادة أبو علوان، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد  ماجد الايوبي،  رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، وشخصيات معنية. 
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وخصص البحث في الاجتماع كما أعلن فقيه "للإجراءات الأمنية المواكبة لإحياء ذكرى عاشوراء في النبطية ومنها  عدم سير الدراجات النارية في النبطية طيلة أيام عاشوراء من السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ومنع تجول النازحين السوريين في المدينة ومنطقتها من مساء كل يوم عند البدء بمراسم  عاشوراء  وخصوصا في التاسع والعاشر من المحرم وحتى الثالث عشر حيث تقام المسيرات بالمناسبة واحياء مراسم العاشر من المحرم، منع دخول الأجانب الى النبطية  طيلة أيام عاشوراء الا بتصاريح صادرة عن سرية درك النبطية  وقرارات امنية أخرى".

 وتطرق المجتمعون الى موضوع نقل الصخور والاتربة من دون تراخيص والى ملف النفايات والمكبات العشوائية في المنطقة  واتخذوا القرارات المطلوبة على ان تقوم القوى الأمنية بدورها في هذا المجال".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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