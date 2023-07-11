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لبنان
المرتضى: تموز ليس انتصارًا واحدًا بل انتصارات متلاحقة حتى التحرير الناجز
Lebanon 24
11-07-2023
|
08:26
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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بيانا، بمناسبة ذكرى عدوان تموز ،اكد فيه ان تموز الجنوبي كان عام ٢٠٠٦ نارًا واندحارًا على المعتدين".
واضاف:" وضع الصهاينة ومن وراءهم لحربهم أهدافًا كبيرة لعدوانهم فما حققوا منها هدفاً واحداً....ووضعت المقاومة هدفًا وحيدًا هو تحرير الأسرى فحصلت عليه. لكن البطولة أرست انتصارات مستمرًّا فعلها إلى اليوم فبيت العنكبوت لم يعد يستطيع الصمود، وها هو يتقوقع ويتفسّخ بانتظار انهياره الوشيك بإذن الله".
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واكد ان "الأهم أن الخوف بات يحجره عن ارتكاب أي فعل عدائي أحمق تجاه لبنان القوي بجيشه وشعبه ومقاومته".
وختم المرتضى:" تموز ليس انتصارًا واحدًا بل انتصارات متلاحقة حتى التحرير الناجز".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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