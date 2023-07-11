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لبنان

الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم

Lebanon 24
11-07-2023 | 09:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب أيمن محمد قانصوه، البالغ من العمر 27 عاماً، من بلدة الدوير، تُوفي عصر اليوم إثر انقلاب "رافعة شوكية" عليه، في مكان عمله في محلات "ج .ج" في منطقة المصيلح.
 
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وتم نقل جثمان قانصو الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.
 
 
 
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