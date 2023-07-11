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لبنان

انقاذ سلفحاة بحرية بعد دخولها عن طريق الخطأ الى مسبح في الدامور

Lebanon 24
11-07-2023 | 10:20
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عمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري، التابعة للدفاع المدني، على انقاذ سلحفاة بحرية دخلت عن طريق الخطأ،الى مسبح خاص قي الدامور، وقد تم انتشالها وفحصها، وبعد التأكد انها لا تعاني من اية اصابات، تم اعادتها الى البحر.
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انقاذ سلفحاة

الدامور

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