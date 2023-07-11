بسبب التوتّر مع "حزب الله"... هوكشتاين في إسرائيل وهذا ما ناقشه هناك

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن وصول المنسق الرئاسي الأميركي الخاص آموس هوكشتاين إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، لمناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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وأضافت أنّه في خضم التوترات المتزايدة بين إسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية، وكذلك مع واشنطن، التقى هوكشتاين أيضًا بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وبحثا في تطورات التطبيع مع السعودية، بالإضافة إلى التوتر مع "حزب الله"، على خلفية إطلاق صواريخ من لبنان، وردّ إسرائيل بقصف مدفعيّ. (رصد لبنان 24)