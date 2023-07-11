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لبنان

الراعي عرض الاوضاع مع سفير ايران وتأكيد ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

Lebanon 24
11-07-2023 | 10:44
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 استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، سفير إيران في لبنان مجتبى اماني وعرض معه الأوضاع العامة، وكان تأكيد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
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وأعرب السفير اماني للبطريرك الراعي عن استعداده للمساعدة، كما تطرق الحديث الى ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بكرامة من أجل الحفاظ على تاريخهم وتراثهم. 
 
وبعد الزيارة غادر السفير اماني دون الادلاء بأي تصريح.
المصدر: الوكالة الوطنية
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