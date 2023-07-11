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لبنان
قائد الجيش بحث في الأوضاع مع زوّاره
Lebanon 24
11-07-2023
|
11:22
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب بلال عبد الله، ثم النائب أسعد درغام.
وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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