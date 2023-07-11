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لبنان

قائد الجيش بحث في الأوضاع مع زوّاره

Lebanon 24
11-07-2023 | 11:22
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب بلال عبد الله، ثم النائب أسعد درغام.
 
 
وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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جوزاف عون

اليرزة

بلال عبد الله

أسعد درغام

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