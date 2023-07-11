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لبنان

آخر المستجدات السياسية بين جنبلاط وشيا

Lebanon 24
11-07-2023 | 12:16
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استقبل النائب السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
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