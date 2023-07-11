كلام جديد عن الحادثة التي شغلت اللبنانيين.. هذا ما أكدته والدة أحد الأطفال المعنفين

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وفي تصريحات لـ"العربية"، أكدت طنوس أن الأهالي سيتصرفون بحسب القانون، ويطالبون بالعقوبة المناسبة للمعنفة. بعد موجة الغضب التي أثارها فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان يظهر تعنيفاً لأطفال داخل حضانة في بلدة الجديدة، علقت تاتيانا طنوس، والدة أحد الأطفال المعنفين، على الأمر بالقول: "ما حدث لا يمكن وصفه".وفي تصريحات لـ"العربية"، أكدت طنوس أن الأهالي سيتصرفون بحسب القانون، ويطالبون بالعقوبة المناسبة للمعنفة.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة قد أوقفت في وقت سابق اليوم كلاً من المدعوّتَين: د.ح. (1979) و ط.م. (1985).

وتم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر بناء لتعليمات وزير الصحة فراس الأبيض، الذي أعلن اليوم أنه "تقرر سحب رخصة الحضانة في الجديدة حيث تم تعنيف الأطفال وإقفالها نهائياً".



كما أشار إلى أن "هناك شركاء دوليين بهذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية والنقابات، والأزمات لا تُبرر أي تعرض للأطفال والتعامل معهم بأي طريقة مخالفة لحمايتهم". (العربية)